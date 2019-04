Rubano cavi di rame ma i Carabinieri li costringono alla fuga e recuperano il materiale

Cavaglià – Rubati in un deposito di Cavaglià, nel Biellese, circa tremila metri di cavi di rame per un valore approssimativo di 7000 Euro. Lo hanno scoperto i Carabinieri di Santhià durante un servizio di controllo alla circolazione sulla Provinciale 143, quando, insospettiti da un’Audi A4 SW con a bordo due persone, hanno deciso di procedere con alcune verifiche. I militari hanno così invertito il senso di marcia per seguire l’auto, che procedeva in direzione del centro abitato, ma a quel punto è stato subito chiaro che i loro sospetti fossero fondati: notata la manovra, i due uomini a bordo dell’Audi hanno arrestato bruscamente la vettura e se la sono data a gambe facendo perdere le proprie tracce. Tanta fretta è stata spiegata dalla refurtiva che i Carabinieri hanno trovato nell’auto abbandonata in strada, risultata poi proveniente dal deposito di un impianto di riciclaggio di rifiuti nel paese di Cavaglià, confinante con Santhià ma compreso nella provincia di Biella.

A quel punto, il veicolo e il materiale a bordo sono stati posti sotto sequestro. Proseguono invece le ricerche dei due ladri datisi alla macchia.