Sbronzo al volante, tenta di ingannare i Carabinieri fornendo false generalità ma è scoperto e denunciato

Ovada – Nonostante la revoca della patente si era messo alla guida lo stesso dopo aver bevuto. E quando è incappato in un controllo dei Carabinieri di Ovada, ha finto di aver dimenticato la patente e poi ha fornito le generalità di un’altra persona sperando di ingannare i militari.

Che non ci sono cascati: portato in caserma, l’uomo, un genovese di 37 anni, S.P., ha poi riferito i veri dati ai militari che l’hanno denunciato per aver guidato senza patente, risultata revocata dal 2016, e con valori di alcol due volte oltre il limite.

Oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza, l’uomo dovrà ora rispondere anche di sostituzione di persona e false generalità a pubblico ufficiale.