Schianto con l’auto nel vercellese: grave un cinquantatreenne ricoverato in rianimazione a Novara

Livorno Ferraris – Grave incidente ieri pomeriggio, poco dopo l’una, in via IV Novembre a Livorno Ferraris, nel vercellese.

Una Lancia Y, che viaggiava in direzione della stazione ferroviaria del paese, si è schiantata contro un albero travolgendo poi anche un palo posto sulla medesima traiettoria. Le condizioni del conducente, un uomo di 53 anni, sono apparse subito molto serie, tanto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso decollato da Borgosesia e l’immediato ricovero nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore di Novara. Meno preoccupanti, invece, quelle della ragazza che viaggiava con lui, trasportata all’ospedale di Chivasso e ricoverata in codice giallo. Entrambi risultano residenti a Livorno Ferraris.

Oltre ai Carabinieri della stazione locale, che stanno tutt’ora indagando sulla dinamica dell’incidente, e ad un equipaggio del 118, sono intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco di Livorno Ferraris, che hanno favorito la manovra di atterraggio dell’elicottero sul quale è stato caricato il ferito grave.