Susanna Camusso ha già indirettamente risposto a Rita Rossa: il dissesto non c’era ed averlo voluto è stato un grave errore

Alessandria (Andrea Guenna) – Prima di parlare, chi è responsabile di cinque bilanci falsi in cinque anni di mandato da sindaco dovrebbe connettersi al cervello onde evitare di sparare sciocchezze, offendendo e disinformando. E chi fa il giornalista, prima di scrivere paginate sulla base di quello che dichiara colei che è ritenuta responsabile dalla Corte dei Conti di cinque falsi in bilancio consecutivi (dal 2012 al 2017, un record negativo assoluto), dovrebbe stare attento (o attenta). E invece no perché Rita Rossa, autrice seriale di cinque falsi bilanci consecutivi, parla e l’altra scrive.

Ora, dato che l’argomento del giorno è proprio quello dei bilanci falsi di Palazzo Rosso, frutto di un dissesto inesistente e tuttavia voluto con brutalità dalla sinistra solo per motivi politici e di propaganda, mi viene da fare una domanda che ho già formulato più volte senza avere risposta e che rivolgo ancora a Rita Rossa ed ai suoi.

La domanda è questa: “Come avete fatto a volere il dissesto nel luglio del 2012 se i bilanci del 2010 e del 2011 erano ancora da chiudere? Su che basi avete fatto i conti”?

Della serie: come si fa a prevedere che quest’anno farò bancarotta se mancano cinque mesi al 31 dicembre e i conti di chiusura li faremo l’anno prossimo? La risposta non c’è in quanto la domanda è tautologica poiché, a proposito di Palazzo Rosso, ha in sé la risposta che è: il dissesto è stato voluto dalla sinistra per dare la colpa alla destra, anche se non c’era.

Infatti i tre commissari dell’Organismo straordinario di liquidazione hanno certificato che il debito era poco meno di 96 milioni di euro (€ 95.856.759,00), quindi molto inferiore a quello di 216 milioni, sempre strombazzato da Rita Rossa, in quanto “dimagrito” di oltre il 55%. Dai conti emergeva anche che il “saldo attivo” era di poco superiore al passivo, ottenuto sottraendo dai circa 129 milioni di residui attivi dichiarati dal ragioniere capo Zaccone i circa 32 milioni che Ansaldi aveva già pagato – saldando al 100% fatture in scadenza al 31.12.2011 di un centinaio di fornitori – ad aprile 2012.

Alla fine c’era un avanzo di circa 1,46 milioni di euro ma, dopo la decurtazione dell’Osl al 40-50-60% (per comodità facciamo finta che le fatture siano state pagate tutte per la metà) degli importi, veniva addirittura fuori un attivo di circa 48 milioni (95.856.759,00/2= 47.928.379,50).

Non è tutto perché il saldo poteva essere ancora migliore se non si fossero fatti decadere (se poi chi li ha fatti decadere ce lo spiega siamo contenti) i crediti che il Comune vantava verso terzi antecedenti al 1° gennaio 2016. E non erano neanche pinzillacchere perché si trattava di oltre 12 milioni di euro.

Ma non è finita perché lo stesso professor Vandone, di cui non ho motivo di dubitare, mi ha detto che c’erano altri 15 milioni rappresentati da Ici, tasse comunali diverse, multe, tributi vari non riscossi che la Giunta di Rita Rossa ha pensato bene di non incassare.

Se fossero stati messi a bilancio tutti quei crediti l’attivo di Palazzo Rosso sarebbe stato di circa 75 milioni di euro, e con un saldo attivo di quella portata si approva il dissesto?

Ma c’è un altro aspetto molto importante e che riguarda i creditori del Comune che sono stati pagati mediamente per la metà. Per la par condicio creditorum i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, e non si capisce per quale motivo quelli saldati da Ansaldi da gennaio ad aprile 2012 sono stati soddisfatti al 100%, mentre gli altri, da aprile in poi, hanno dovuto accontentarsi più o meno della metà di quanto vantavano visto che i soldi c’erano.

Nonostante ciò s’è preferito il dissesto che è stato definito un grande errore politico ed una catastrofe evitabile perfino dall’allora segretaria nazionale della CGIL Susanna Camusso che, in visita ad Alessandria in occasione della tavola rotonda organizzata per la festa della Cgil nel settembre del 2013, presenti la segretaria di zona Silvana Tiberti, l’allora presidente di Confindustria ed attuale presidente di Guala Closures Marco Giovannini, il patron della Novi Elah Dufour Flavio Repetto, il preside del dipartimento umanistico dell’università di Alessandria Salvatore Rizzello, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria Pier Angelo Taverna. Camusso ha dichiarato che la classe politica alessandrina “ha scelto di autocondannarsi aprendo la procedura di dissesto, l’unico caso in Italia, con una legge che è punitiva. I lavoratori sono gli unici a farne le spese”.

In effetti la città era ed è stremata, sono state chiuse alcune partecipate, altre sono state accorpate per cui sono stati licenziati molti lavoratori nonostante che si potesse far fronte alla crisi di liquidità facendo ricorso all’alienazione, o alla cartolarizzazione del patrimonio disponibile del nostro Comune che ammontava a quasi 500 milioni di euro, il che avrebbe permesso di fare liquidità più che sufficiente anche per gli investimenti.

Solo Luciano Vandone e Paolo Ansaldi oltre, ovviamente, a Piercarlo Fabbio, avevano reso noti questi conti, ma nessuno li aveva ascoltati.

Quanto si legge in questi giorni sul solito fogliaccio illeggibile è solo una montagna di menzogne. E chi le scrive crede sempre a chi gliele racconta. Poi l’Ordine dei Giornalisti rampogna noi di Alessandria Oggi perché scriviamo “negro” e “zingaro”.