“Archivolto – Ora come allora”: lo storico locale di Altavilla celebrato a Tenuta San Martino

Altavilla Monferrato – È tempo di celebrazioni per il locale che forse più di tutti ha caratterizzato la movida della provincia di Alessandria (e non solo) per oltre trent’anni. L’Archivolto, storica discoteca del casalese e vero e proprio simbolo della “nightlife” monferrina, riapre infatti i battenti per un’unica serata che si preannuncia ad alto tasso di divertimento. Lo farà il 3 maggio prossimo, solo che per questo evento speciale è stata scelta una cornice diversa, d’eccezione, potremmo dire, quella della Tenuta San Martino di Altavilla Monferrato, dove molti degli artisti che hanno reso grande il locale, rimasto aperto dal 1979 fino al 2012, torneranno a collaborare per una notte con l’obiettivo di far rivivere le emozioni di una “serata all’Archi” a chi non le ha mai dimenticate, ma anche di farle provare a tutti coloro che dell’Archivolto hanno solo sentito parlare.

Del resto, una location così esclusiva non è stata scelta a caso: spazio in abbondanza, finiture di pregio, ma anche, e soprattutto, continuità. Ci si trova infatti vicinissimi alla storica sede di Via della Stazione, così da ricreare in pieno quell’atmosfera unica che si respirava ogni anno all’avvicinarsi dell’estate, quando l’apertura della discoteca era evento mondano imperdibile per centinaia di giovani non solo piemontesi.

Ecco perché “Archivolto – Ora come allora”: non si tratta di un tuffo nel passato, ma di portare la magia di quelle notti monferrine nel presente, partendo con una ricca cena servita dalla 20.30, e continuando poi con il party vero e proprio dalle 22.00.

Tutti i dettagli sono pubblicati sulla pagina Facebook dell’evento (https://www.facebook.com/events/1285659761584470/), ma è importante ricordare che l’accesso alla serata sarà riservato a chi avrà fatto espressa richiesta d’invito tramite l’apposito form on-line: http://www.bigmamaproduction.com/ARCHIVOLTO3maggio/

Un appuntamento che si presenta dunque fra i più esclusivi della bella stagione, e di cui, c’è da crederlo, si parlerà a lungo.