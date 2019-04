E-commerce in Italia: tra crescita e criticità

Una trasformazione importante quella innescata dal commercio elettronico nel nostro Paese. Negli ultimi anni sono cambiate infatti in maniera sostanziale le abitudini di acquisto degli italiani che sempre più si sono rivolti agli shop online alla ricerca di beni e servizi.

Da un recente report realizzato da Uniocamere e Infocamere emerge un quadro che ha visto dal 2009 al 2018 un aumento significativo delle imprese che vendono online (al dettaglio) aumentate di 8.994 unità. In punti percentuale il dato equivale a una crescita su base annua del 24%.

I prodotti più ricercati fanno parte del comparto dell’elettronica, moda e accessori, scarpe e abbigliamento, giocattoli e gaming. Significativa è anche la modalità di accesso, sempre più in mobilità che ha surclassato il desktop come strumento principe per effettuare gli acquisti online. Un sorpasso questo che ha contribuito a dare nuovo slancio al commercio elettronico visto che un consumatore online su due impiega smartphone o tablet per cercare prodotti e servizi.

A conferma di una sempre maggiore tendenza a sfruttare la rete per effettuare acquisti ci arrivano anche i dati dell’ultimo rapporto pubblicato dall’Osservatorio per le PMI di Confartigianato Imprese Piemonte. I numeri si riferiscono all’anno 2017-2018. Gli utenti sono cresciuti del 14,9%, percentuale che corrisponde a un terzo circa del totale degli utenti digitali del Piemonte. Dati che fanno ben sperare rispetto a una crescita economica della regione là dove le piccole e medie imprese potranno sfruttare il canale online per promuovere e commercializzare le eccellenze locali. L’e-commerce, infatti, al netto dei timori suscitati dai giganti del web come eBay o Amazon può diventare una vetrina d’eccezione attraverso la quale far conoscere prodotti d’eccellenza altrimenti vincolati a una territorialità difficilmente visibile oltre i confini locali.

La presenza sul web diventa quindi fondamentale in un’ottica di marketing 2.0 in cui il negozio fisico, per quanto importante, necessita di un corrispettivo digitale per essere conosciuto e valorizzato. Questo spostamento verso un local più digitalizzato, supportato dall’innovazione tecnologica, rappresenta la vera sfida per le piccole e medie imprese in un’ottica di crescita e rinnovamento.

Sfida già da tempo accolta da tutti quegli operatori che lavorano con prodotti già fortemente digitalizzati come ad esempio nel settore dell’intrattenimento o in quello del gaming. Ma anche in questo caso, nonostante i prodotti siano più affini al digitale di quanto non lo siano il Dolcetto d’Acqui, una fetta di Montebore o un piatto di Rabatòn è avvenuto un cambiamento significativo.

Da tempo colossi come Amazon hanno cercato di diversificare le loro attività online offrendo agli utenti esperienze più coinvolgenti, affiancando alla tradizionale proposta di prodotti un intrattenimento in chiave digitale che si è tradotto nell’offerta del servizio di Amazon Prime Video, streaming a pagamento con un vasto catalogo di film, documentari e serie Tv. Se guardiamo poi al settore del gaming ci accorgiamo dai dati pubblicati dall’AESVI (Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani) come l’industria videoludica abbia assistito a una rivoluzione significativa in termini di acquisto dei prodotti. Anche in questo caso infatti a tirare la crescita è l’e-commerce con il 41% del totale rispetto ai giochi fisici che restano fermi al palo con il 25%. In seconda posizione, le app per mobile al 34%. Non sorprende allora che il mercato videoludico attuale abbia visto il successo di operatori come Unibet Italia che si sono affermati nel comparto del gaming digitale con un’offerta di giochi tradizionali come il blackjack o il poker. A questi si sono poi affiancate proposte videoludiche più innovative come le slot a tema oppure i giochi da casinò Unibet in versione live:coinvolgenti esperienze dal vivo con dealer in carne e ossa.

Come vedete anche territori digitali, per tradizione vocati all’innovazione tecnologica per competere in un mercato estremamente agguerrito in termini di ricerca e sviluppo, hanno dovuto fare i conti con le nuove sfide dell’impresa 4.0. Sfide che possono diventare un’opportunità importante di crescita e sviluppo per le piccole e medie imprese a patto di sfruttare la spinta della digital economy. Una PMI su quattro, infatti, sembra non essere in grado di impiegare le attuali tecnologie digitali per applicare strategie di marketing innovative, per farsi conoscere e promuovere i propri prodotti e servizi. Un gap che può fare la differenza in un mercato sempre più orientato verso il digitale. Questo non vuol dire ovviamente rinunciare a un’autenticità locale, a una territorialità fatta di eccellenze in termini di prodotti e di competenze, come quella italiana. Si tratta solo di integrarla in una strategia più ampia ed efficace per farla conoscere a un pubblico più ampio. Un pubblico che sempre più utilizza la rete per fare acquisti ed effettuare ricerche.