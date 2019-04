Milano: tra lo stupore generale, mamma anatra e i suoi anatroccoli scortati dalla Municipale fino al Naviglio

Milano – Spettacolo decisamente inusuale oggi pomeriggio in zona Porta Ticinese a Milano. All’altezza di piazza Tito Lucrezio Caro, un agente della Municipale che stava tornando alla sede di via Custodi si è accorto di un’anatra che passeggiava con i suoi otto anatroccoli. E cosa ha fatto, giustamente, per preservare la vita dell’amorevole mamma e dei suoi cuccioli? Li ha scortati per circa 500 metri fino a via Gola dove si sono tuffati nel Naviglio, mettendosi, così, al sicuro.

La scena, ovviamente, non ha mancato di scatenare la curiosità dei passanti, stupiti e divertiti.