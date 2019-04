Spara al figlio e lo uccide: in manette sessantottenne di Rivalta Bormida

Rivalta Bormida – Tragedia familiare stamane intorno alle 11:30 a Rivalta Bormida, nell’acquese, in via Don Garbarino.

Un uomo di 68 anni, Luciano Assandri, ha sparato al figlio Diego, 39 anni, residente con lui in paese, uccidendolo. Poi ha raccontato tutto a una vicina che ha immediatamente chiamato i Carabinieri.

Dalle informazioni raccolte e in base ai primi accertamenti da parte dei militari, sembra che la vittima, nota alle forze dell’ordine, facesse uso di droghe e che la lite fra i due sia scaturita da una richiesta di denaro al padre, l’ennesima, per comprarsi una dose.