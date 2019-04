A bordo di un treno con marijuana e portafoglio di un altro: denunciato

Alessandria – Un italiano di 25 anni è stato denunciato dalla Polizia Ferroviaria di Alessandria in seguito ad un controllo sul treno regionale che da Asti va ad Alessandria.

L’uomo è stato sorpreso con 3 grammi e mezzo di marijuana e con il portafoglio, e documenti annessi, di un cittadino senegalese che, giorni prima, ne aveva denunciato lo smarrimento.

Il giovane, residente nel bresciano, già noto alle forze dell’ordine per una denuncia a suo carico risalente al 14 febbraio per detenzione di 12 grammi di marijuana è stato quindi segnalato all’Autorità Amministrativa per lo stupefacente detenuto, e denunciato per ricettazione a causa del possesso, senza giustificazione, di documenti altrui.