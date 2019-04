Casale Fbc, al “Palli” Nerostellati sconfitti dal Borgaro Nobis ma ancora in corsa per i playoff

Casale Monferrato – Turno prepasquale di serie D girone A, 32° e terz’ultima giornata, amaro per il Casale Fbc che, fra le mura amiche del “Palli”, è incappato in una brutta sconfitta che, comunque, mantiene i monferrini ancora in corsa per la zona playoff.

Il Borgaro si gioca le ultime possibilità di rimanere aggrappato alla D, giocando un match rude e fisico, ma attento a contenere il Casale nei suoi momenti migliori, che ancora una volta fallisce l’obiettivo “tre punti” in casa.

I Nerostellati, in maglia bianca, schierano Fontana, M’Hamsi, Villanova, Brugni, Todisco, Cintoi, Simone, Cardini, Fabbri, Coccolo e Cappai, disponendosi con il 3-5-2.

Primi 40’ praticamente senza nessun episodio degno di nota, poi al 42’ il Borgaro prova a sorprendere la retroguardia dei Nerostellati con uno schema su calcio di punizione di Del Buono che batte corto liberando al tiro Paglieri. Fontana si salva e sulla ribattuta il Casale si devia in corner sul tiro a botta sicura di Callegari Torre.

Ribaltamento di fronte, Coccolo va giù in area, per l’arbitro tutto regolare.

Al 44°, fronte Borgaro Torinese, Brugni si conquista un calcio di punizione dal limite ma nel rialzarsi ha una reazione scomposta: parapiglia in campo, l’arbitro impiega quasi cinque minuti a sedare. Al termine il signor Tomasi della sezione di Lecce mostra un cartellino a Coccolo, già ammonito e Cardini, mentre espelle Specchia per il Borgaro che sedeva in panchina. Casale in dieci per tutto il secondo tempo.

Nella ripresa mister Buglio fa entrare Sadouk per Fabbri e giocando a 4 in difesa. Il Casale è più propositivo degli ospiti in più occasioni, ma non impensierisce mai De Martino. Buglio si gioca il tutto per tutto facendo entrare Mazzucco e Pavesi; l’attaccante classe 1997 prova in un paio di occasioni a farsi vedere in area, ma i suoi tentativi si spengono sul fondo.

Al quarto d’ora il Borgaro passa in vantaggio con il gol di Sardo.

Il finale di gara è decisamente teso con mister Buglio che è espulso per somma di ammonizioni e, dunque, allontanato dal campo mentre nelle file dei Nerostellati è espulso Simone. Monferrini, dunque, in nove.

Il risultato non cambia più e, dopo 102 minuti di gioco, il match finisce 0-1 per i torinesi.

Con i risultati degli altri campi il Casale si trova appaiato a quota 48 con Folgore Caratese e Inveruno, nell’ultimo posto utile della zona playoff.