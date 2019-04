Coppa Italia Promozione Piemonte: l’Hsl Derthona batte l’Ivrea e va in finale dove se la vedrà con il Lascaris

Ivrea – Obiettivo finale di Coppa Italia Promozione centrato per l’Hsl Derthona.

Ieri sera i Leoncelli hanno battuto, nella semifinale di ritorno, l’Ivrea per 3-2 staccando, così, il pass per l’ultimo match che vedrà i ragazzi allenati da mister Pellegrini affrontare il Lascaris.

Gara iniziata in salita per i tortonesi, andati sotto di due reti per la doppietta di Pierobon, al 7’ e al 10’. Al 23’ ci pensa Mutti ad accorciare le distanze per l’Hsl .

Nella ripresa la svolta del match: Russo pareggia finalizzando al meglio un contropiede di Rizzo, poi Merlano cala il tris grazie ad una semirovesciata.