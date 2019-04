Grigi questa sera in casa contro la Pro Patria sperando ancora nella zona playoff

Alessandria – Una partita che potrà dire molto in ottica playoff. Questa sera l’Alessandria sfida, al “Moccagatta”, la Pro Patria nel turno di campionato pre-pasquale.

Un match importante per i piemontesi che potrebbero avvicinarsi ulteriormente alla zona playoff nel caso in cui il Pisa si faccia valere nel derby col Pontedera sottraendo ai granata punti pesanti per consentire all’Alessandria di accorciare il gap rispetto alla decima posizione.

Tutto questo prima dello scontro diretto con il Pontedera, in programma il 27 aprile, e della chiusura di campionato che per i mandrogni sarà in casa contro l’Albissola e per i toscani a Lucca.

In casa Alessandria, oltre a Prestia ed ai lungodegenti Gatto e Chiarello, è in dubbio la presenza di Panizzi: pronto a una maglia da titolare Badan per giocare largo a sinistra mentre in difesa si va verso la conferma dei tre che hanno tenuto botta dalla mezzora in avanti a Novara, ovvero Sbampato, Gazzi e Agostinone.

Pronostico incerto stasera al “Mocca”: tra le mura amiche i grigi sono la peggiore compagine del girone con due sole vittorie, mentre il rendimento della Pro Patria in campo esterno la colloca in quart’ultima posizione.