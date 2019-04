L’Alessandria cade al “Moccagatta” contro la Pro Patria: svanito il sogno degli spareggi promozione?

Alessandria (Alessandria 1 – Pro Patria 2) – Ora le speranze playoff sono appese ad un filo. L’Alessandria, nel turno prepasquale della serie C girone A, perde fra le mura amiche del “Moccagatta” per 2-1 e ora gli spareggi promozione si fanno più lontani.

Ne approfitta il Pontedera che, dopo lo 0-0 dell’Arena Garibaldi contro il Pisa guadagna un punto. Ora la zona playoff è distante sei lunghezze.

Inizio da brividi per i locali che vanno sotto dopo appena 3’: sugli sviluppi di un angolo Fietta si inserisce sul secondo palo e mette a segno un comodo gol da pochi metri.

L’Alessandria, però, non ci sta e trova il pari dopo 4’: Santini è messo giù in area di rigore lombarda e l’arbitro assegna il calcio di rigore.

Dal dischetto va lo stesso Santini che non sbaglia.

Intorno alla mezz’ora Akammadu, sponda Alessandria, tenta la spettacolare rovesciata su cross di Badan, poi i bustocchi sfiorano il raddoppio col palo di Disabato e la successiva ribattuta sbagliata da Gucci.

Nella ripresa per i Grigi è di nuovo doccia gelata con la rete di Gucci al 6’, gol di testa su assist di Cottarelli, ex grigio.

In pieno recupero De Luca stoppa e si gira, la palla sibila a lato di un soffio.

Finisce 2-1 per la Pro Patria che, in classifica, sale a 56 punti mentre l’Alessandria resta ferma a 39.

Nel prossimo impegno, sabato 27 aprile, i Grigi faranno visita al Pontedera. Una sfida che i piemontesi non dovranno sbagliare se vorranno continuare a coltivare una minima speranza playoff.

Alessandria – Pro Patria 1-2

Alessandria (3-5-2): Cucchietti; Sbampato, Gazzi, Agostinone (10’ st Panizzi); Gemignani, Tentoni (28’ st Rocco), Maltese, Bellazzini (9’ st Checchin), Badan (18’ st Sartore); Akammadu (9’ st De Luca), Santini. All.: Colombo

Pro Patria (3-5-2): Tornaghi; Molnar, Zaro, Lombardoni; Cottarelli (37’ st Mora), Gazzo (21’ st Colombo), Fietta, Disabato (21’ st Dsabato), Sané (45’ st Galli); Le Noci (21’ st Santana), Gucci. All.: Javorcic.

Gol: pt 4’ Fietta, 7’ Santini (rig), st 6’ Gucci.

Arbitro: Feliciani di Teramo.

Corner: 6-3.

Ammoniti: Zaro (P), Santini (A), Sanè (P) , Colombo (P).

Recuperi: 1+6.