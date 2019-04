Quattro giovani dell’Afghanistan stipati in un camion per raggiungere la Spagna

Belforte Monferrato – Erano stipati insieme alla merce trasportata da un camionista, partito con il suo carico di detergenti dalla Serbia alla Spagna. Quattro ragazzi, di nazionalità Afghana, sono stati fatti uscire dal mezzo parcheggiato nell’Area di servizio Stura Ovest dell’A/26 Genova-Gravellona, nel comune di Belforte Monferrato, nell’ovadese.

Ad accorrere è stata la Polizia stradale di Ovada, dopo la segnalazione dello stesso autista, allarmato dai rumori provenienti dal mezzo.

Dopo aver aperto il portellone si è infatti trovato davanti i 4 giovani stremati dal viaggio.

Gli agenti hanno quindi attivato la procedura prevista: è stato chiesto l’intervento della Croce Rossa per trasportare le quattro persone prima negli Uffici della Questura per l’identificazione e successivamente all’Ospedale per i controlli medici e per l’esame “auxologico” che ha permesso di attribuire un’età di circa 19 anni ai ragazzi.

I quattro afghani sono stati trasferiti e affidati alla Cooperativa Sociale “La Colomba” di Torre Garofoli.