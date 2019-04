Tenta furto sul Regionale Torino-Genova ma alla stazione di Novi la Polfer lo ferma e lo denuncia

Novi Ligure – Ruba gli zaini a due passeggeri che stavano dormendo ma è bloccato appena sceso dal treno. È successo ieri mattina alla stazione ferroviaria di Novi sul regionale veloce Torino-Genova, quando un ragazzo di origine algerina, approfittando della loro distrazione, ha rubato gli zaini ad un vigile del fuoco fuori servizio e a una donna che, come lui, si era addormentata durante il viaggio. Il ragazzo si è poi allontanato cambiando scompartimento, ma un altro passeggero, che aveva assistito al furto ai danni del pompiere, ha subito dato l’allarme, e i due sono andati così a cercarlo. Nel frattempo, anche la donna, svegliatasi, ha notato che il suo zaino era sparito. I passeggeri derubati sono però riusciti a bloccare il ladro pochi secondi dopo, alla prima sosta del convoglio, alla stazione di Novi, quando già tentava di svignarsela abbandonando la piattaforma del binario. Stavano ancora tentando di far valere le proprie ragioni quando sono sopraggiunti gli uomini della Polfer che a quel punto hanno preso in consegna l’algerino e un connazionale che era con lui. Quest’ultimo, estraneo al furto, è stato denunciato per il reato di immigrazione clandestina, mentre il ladro dovrà ora rispondere di furto aggravato. Gli zaini, dai quali non mancava nessun oggetto, sono stati invece riconsegnati ai legittimi proprietari, così come le 20 euro sparite dal portafogli della donna, le sole che il borseggiatore era già riuscito ad intascarsi.