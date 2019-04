Il Monferrato casalese nella top ten dei camperisti che “assaliranno” l’Italia per il maxiponte

Casale Monferrato – Tutti in camper a Casale Monferrato. Sembrerebbe una battuta, ma in realtà non lo è. Secondo le previsioni dell’Associazione Produttori Caravan e Camper (A.P.C.), la capitale monferrina sarà infatti la quarta destinazione italiana più gettonata di queste vacanze pasquali dai cosiddetti viaggiatori in libertà. E, a pensarci bene, per ottime ragioni, visto che la tendenza degli alessandrini a sottovalutare la propria città e provincia fa sì che da queste parti ci si dimentichi un po’ troppo spesso che i borghi del Monferrato, ricchi d’arte, storia e cose buone, possono davvero fare la gioia dei visitatori che cercano tanto il contatto con la natura quanto gli stimoli offerti da un caleidoscopio di sapori da gustare, non solo attraverso il palato, ma con l’ausilio di tutti e cinque i sensi.

Del resto, il trend dell’enoturismo in camper è più che mai d’attualità, e a confermarlo sono i numeri: l’A.P.C. stima infatti oltre 1 milione di viaggiatori pronti a mettere in strada le proprie “case viaggianti” già da stasera per raggiungere alcuni dei più bei borghi d’Italia, e quelli delle colline del Monferrato risultano i più amati in Piemonte insieme a quelli delle Langhe. “I numeri sono chiari – commenta il Presidente di A.P.C., Simone Niccolai –, sempre più italiani e stranieri utilizzano il camper per scoprire le meraviglie del nostro Paese. Sono stati quasi 8 milioni e mezzo i turisti che l’anno scorso hanno viaggiato per l’Italia in questo modo e, per i prossimi ponti primaverili, si prevede che saranno circa 1 milione i camperisti in visita in Italia, di cui l’80% nostri connazionali e il restante 20% stranieri. Quest’anno per la maggiore andranno i borghi legati all’enoturismo: sono infatti sempre di più le cantine che aprono le loro porte ai camperisti per una visita con degustazione ma anche per una cena e per un pernottamento con il proprio camper all’interno dell’azienda”. E Casale si presta integralmente a questo approccio turistico, tanto che, fra un bicchiere di Barbera e un piatto di tajarìn, pare saranno davvero in tanti a godersi un po’ di relax all’ombra dei filari per Pasqua e Pasquetta.