Incidente a Fubine: coinvolti due furgoni

Fubine – È stato risolto intorno alle 13:30, grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco di Alessandria, l’incidente che, lungo la provinciale 50, ha visto coinvolti due furgoni intorno a mezzogiorno.

Gli autisti dei mezzi risultano entrambi feriti in modo non grave, e, dopo essere stati estratti dalle lamiere, hanno ricevuto le prime cure da parte degli operatori del 118 accorsi sul posto. Coinvolta nello scontro anche una terza persona, ferita anch’essa in maniera non grave. Oltre all’ambulanza e all’elisoccorso, erano presenti anche le forze dell’ordine.