La “Formula E” entra in gioco

È finalmente arrivata su rFactor 2 la Formula E Gen2, la monoposto completamente elettrica dedicata agli appassionati della serie, ora disponibile per l’acquisto sulla piattaforma Steam.

Le novità però non finiscono qui: per vivere l’esperienza dei piloti reali, il team di Studio 397 ha pubblicato un nuovo circuito cittadino scaricabile gratuitamente dove spingere al limite queste vetture a zero emissioni.

Formula E Gen2

Le monoposto elettriche di seconda generazione offrono maggiore potenza ed autonomia, vantando il doppio della capacità di accumulo di energia della vettura Gen1; questo significa che ora possono completare un’intera gara senza doversi fermare ai pit per cambiare auto.

Il pacco batterie offre 250 kW di potenza, permette alla monoposto di scattare da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi e di raggiungere la velocità massima di 280 km/h. In aggiunta, il team di sviluppatori è riuscito a simulare il brake by wire posteriore: un sistema che permette di cambiare istantaneamente la ripartizione di frenata fra l’asse anteriore e quello posteriore al variare della ricarica della batteria.

In sostanza il segnale elettronico dal pedale del freno viene suddiviso tra il motore elettrico e il rotore del freno. La Formula E Gen2 2019 è acquistabile sulla piattaforma Steam al prezzo di 4,99 euro.

Lester Circuit

Come sorpresa speciale, il team di sviluppo di rFactor 2 ha realizzato una versione ispirata alla Formula E del fantastico circuito di Lester GP. Questo tracciato denominato “Lester Special Edition” è una pista immaginaria che replica gli spazi angusti e cittadini che i piloti reali devono affrontare nella competizione reale.

La pista è lunga 3,2 km e vanta 18 curve, tra cui due chicane molto difficili da affrontare; con le sue sconfinate opportunità di sorpasso ad alta e media velocità, questo tracciato saprà offrirvi il giusto compromesso tra divertimento e impegno al volante.