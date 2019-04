Lavori di restauro sul tetto di Palazzo Rosso

Alessandria – Nel cantiere allestito per il recupero del tetto del Municipio, ad effettuare un sopralluogo c’era ieri anche il Sindaco di Alessandria, Gianfranco Cuttica di Revigliasco. Una visita che, in virtù delle competenze in campo artistico ed architettonico del primo cittadino di Alessandria, ha permesso di rilevare elementi utili per conoscere le caratteristiche costruttive di Palazzo Rosso e scoprire alcune “curiosità” sull’utilizzo degli spazi nel corso dei secoli.

“Ci sono elementi che meritano attenzione – ha sottolineato Cuttica – come i lucernari della sala del Consiglio e del corridoio di accesso alla sala Giunta, che si presentano come vere e proprie strutture monumentali a sagoma ricurva realizzate con centine di legno e tamponamenti in cannicciato e gesso. Ci siamo imbattuti in una capriata datata 1883; poi in una serie di frammenti di vecchie tabelle in porcellana che erano utilizzate per l’indicazione dei numeri civici riportati in color blu, e in due indicazioni abbastanza integre con la denominazione, ormai scomparsa, di ‘via dei Mercati'”.