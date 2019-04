Scoperto e denunciato falso assicuratore seriale

Acqui Terme – Un cinquantatreenne alessandrino è stato denunciato dalla Polizia Stradale di Acqui Terme per truffa aggravata ed esercizio abusivo della professione.

L’uomo, A.Z., già denunciato in passato e con un procedimento penale in corso, aveva continuato a fare l’assicuratore e a truffare degli ignari automobilisti, nonostante non potesse più operare da ben due anni.

Gli agenti sono riusciti a incastrare di nuovo l’alessandrino dopo il controllo di un’auto: il certificato assicurativo del veicolo, infatti, ha subito destato i primi sospetti dei poliziotti.

In seguito ad accertamenti effettuati alla banca dati dell’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, il documento è risultato inesistente. L’auto, quindi stava circolando senza copertura assicurativa.

Il proprietario, di conseguenza, si è visto sequestrare il mezzo e ha subito deciso di sporgere querela nei confronti del suo assicuratore, avviando così le indagini della Polstrada acquese che è, alla fine, riuscita a risalire all’alessandrino e a scoprire tutti i suoi precedenti.

Titolare di un’agenzia di assicurazioni ad Alessandria, nel 2017 aveva ricevuto dall’Istituto per la Vigilanza la revoca del mandato a operare.

Però aveva continuato a truffare. Da circa otto mesi le sue truffe sono venute a galla.

La Polizia Stradale ricorda che è possibile controllare la regolarità del contratto assicurativo sul sito dell’Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni. In caso di dubbi, è opportuno rivolgersi a uno dei tanti uffici sul territorio nazionale.