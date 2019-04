Torna a Castelletto d’Orba la tradizionale Festa delle Lasagne

Castelletto d’Orba – Ritorna la “Festa delle Lasagne” che avrà luogo come di consueto al Palasport in Località Castelvero da mercoledì 24 aprile a domenica 28 aprile. Si inizierà con la cena di esordio prevista per mercoledì alle 19,30 dal ricco menù che prevede: misto primavera, crostone con pomodoro e mozzarella in salsa al basilico, lasagne al pesto genovese, lasagne verdi al ragù al forno, lasagnette croccanti porri speck e gorgonzola, zuppa rustica di lasagne e fagioli; salamini alla piastra con patatine fritte, roast-beef di manzo “primavera”, trippa in umido con fagiolane e patate e, per finire, due dolci prelibati: panna cotta alle fragole e torta ai frutti di bosco, il tutto accompagnato dai vini di produttori locali.a margine della festa gastronomica, il 25 aprile ’19 si terrà la setsa edizione del Torneo di calcio PROLOCO organizzato dai Boys Calcio, mentre tutte le sere musica dal vivo ed esibizioni danzanti.