Tra incidenti stradali causati da motociclisti: un morto e tre feriti

Alessandria – Col primo caldo si fa uscire la moto dal garage e si parte. Ma fatalmente, col primo caldo, qualche motociclista va a sbattere. Qualche volta ci scappa anche il morto com’è successo oggi pomeriggio verso le tre e un quarto a Voltaggio dove un appassionato di motocross, Giovanni Molinari, 51 anni di Genova, è morto mentre praticava motocross fuori pista. È stato sbalzato di sella rovinando a terra. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri di Voltaggio per i primi rilievi ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. Sempre oggi pomeriggio verso le quattro e dieci, a Cassano Spinola, un altro motociclista ha investito un bambino che è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Novi Ligure. Alla stessa ora sulla statale Novi-Alessandria, all’altezza dello stabilimento Sogin (ex Fabbricazioni Nucleari), una moto è finita contro un’automobile. Il motociclista è stato sbalzato dalla sua motocicletta sbattendo sull’asfalto. È finito al San Giacomo in codice giallo, lievemente ferito l’automobilista.