Ko esterno nell’ultimo match della regular season per Bertram Derthona

Bergamo – Chiusura di stagione con sconfitta per Bertram Derthona che, in casa di Bergamo, ultima giornata del campionato di serie A2 Ovest di basket, ha perso 85-76.

I tortonesi sono già aritmeticamente fuori dai playoff e nel match contro i lombardi il giocatore maggiormente in evidenza per i piemontesi è stato Alibegovic, autore di 26 punti.

La cronaca della partita tratta dal sito di Bertram Derthona

Primo quarto contraddistinto dal grande equilibrio in campo tra le due squadre, guidate dalle iniziative di Roderick e Alibegovic: dopo i primi dieci minuti di gioco i padroni di casa conducono per 21-20 nel punteggio.

Nella seconda frazione, dopo un tentativo di allungo di Bergamo, la Bertram alza l’intensità della propria difesa e, grazie a percentuali eccellenti nel tiro da tre punti (6/9 nel primo tempo) trova il sorpasso: al 20’ i bianconeri guidano la gara per 40-42.

Al rientro dagli spogliatoi le giocate di un ispirato Roderick consentono a Bergamo di tornare in vantaggio: nei minuti successivi arriva la reazione del Derthona, che con i canestri di Alibegovic opera il nuovo sorpasso (54-56 al 28’). Nel finale del periodo permane l’equilibrio in campo tra le due squadre: la Bertram, al 30’, guida la gara con il punteggio di 58-59.

In avvio di ultimo parziale la formazione di Dell’Agnello produce un break di 9-0 che le consente di prendere il comando delle operazioni, prima che tre realizzazioni consecutive di Alibegovic riportino la Bertram a contatto (71-67 al 35’). Roderick, Benvenuti e Fattori propiziano il nuovo allungo dei padroni di casa (79-69 al 38’); Spizzichini e Bertone completano uno 0-7 che porta gli ospiti a un solo possesso di distanza (79-76 al 39’). In lunetta Roderick e Taylor sono glaciali e regalano il successo a Bergamo, che trionfa 85-76.