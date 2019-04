Nel 2013 aggredì e rapinò alcuni giovani fuori da un locale di Tortona: condannato a due anni e sette mesi

Novi Ligure – I Carabinieri di Novi hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un marocchino di 32 anni. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura di Alessandria per cumulo pene, tra cui la condanna per una rapina commessa a Tortona nel 2013 in concorso con un coetaneo. All’epoca i due avevano aggredito e rapinato dei giovani fuori da un noto locale della città, dopo averli minacciati e feriti con dei cocci di bottiglia.

Il marocchino, rintracciato venerdì 19 aprile, è così stato tratto in arresto e condotto nel carcere “Cantiello e Gaeta” di Alessandria, dove dovrà espiare la pena di due anni e sette mesi di reclusione.