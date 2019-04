Tenta di irrompere nell’appartamento dell’ex fidanzata ma è fermato dai Carabinieri

Acqui Terme – Un giovane albanese di 22 anni è stato deferito in stato di libertà dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo Radiomobile di Acqui Terme con l’accusa di tentata violazione di domicilio.

Tutto è nato dalla chiamata di una donna acquese al 112. La signora era, infatti, spaventata dagli strani rumori provenienti dalla porta della sua abitazione e temeva che qualcuno stesse tentando di forzare la serratura.

La centrale operativa di Acqui Terme ha così inviato i Carabinieri dell’Aliquota Operativa, in quel momento in servizio di perlustrazione in abiti civili. I militari hanno immediatamente raggiunto il posto e bloccato il ventiduenne che effettivamente stava tentando di aprire la porta con l’aiuto di un filo di ferro.

I Carabinieri hanno, però, scoperto che la dinamica era un’altra: il giovane stava tentando di entrare nell’abitazione per affrontare l’ex compagna con cui si era lasciato malamente.

L’uomo, fermato, è stato condotto in caserma e deferito in stato di libertà per tentata violazione di domicilio. Ulteriori accertamenti sono in corso per verificare eventuali condotte persecutorie dell’uomo verso l’ex compagna.