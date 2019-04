Uomo di 56 anni uccide a martellate l’anziano padre e poi si getta dalla finestra ma non muore

Genova (Adnkronos) – Avrebbe usato un martello per aggredire il padre, ferendolo gravemente, e poi ha tentato di uccidersi lanciandosi nel vuoto dalla finestra dell’appartamento in via Salvo D’Acquisto dove risiedeva il genitore. È quanto ricostruito dalla polizia di Genova che indaga sull’omicidio avvenuto la notte scorsa, nel quartiere genovese di Molassana. La vittima è un uomo di 91 anni che è stato aggredito dal figlio di 56 anni intorno alle 3, mentre dormiva. Dopo averlo ferito gravemente, si è gettato nel vuoto precipitando sul marciapiede. A dare l’allarme è stato un passante che ha visto il corpo riverso a terra e ha chiamato i soccorsi. Sul posto le volanti della polizia e il 118 che ha trasportato padre e figlio all’ospedale San Martino di Genova. L’anziano è morto in mattinata mentre il figlio, che ha riportato fratture multiple e traumi, non rischierebbe la vita, è stato fermato per omicidio e si trova ancora ricoverato. Secondo quanto si apprende, in passato il cinquantaseienne avrebbe sofferto di problemi di depressione. Le indagini sono coordinate dalla squadra mobile di Genova e dal pm Paola Calleri. Nell’appartamento di Molassana anche un sopralluogo della polizia scientifica per i rilievi.