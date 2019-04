Sondaggi Europee: la Lega si conferma primo partito al 36,9%, M5s al 22,3%, nuovo crollo del Pd al 18,7%

Roma – Lega primo partito con il 36,9%, in crescita; M5s al secondo posto con il 22,3%, calo. A seguire il Pd che scenda bruscamente al 18,7%, Forza Italia sul viale del tramonto con uno striminzito 8,7% e Fratelli d’Italia con il 4,6%. Sono i dati di un sondaggio Ipsos per il Corriere della sera in vista delle europee.

Le interviste – specifica l’istituto di rilevazione – sono state condotte tra il 2 e il 4 aprile 2019 (e cioè, scrive il Corriere, prima che venisse diffusa la notizia dell’indagine per corruzione del sottosegretario leghista Armando Siri) ed elaborate mixandole ad un archivio di 5.000, svolte nel mese di marzo.

Indecisi al 41,8%. Le altre forze politiche sarebbero, invece, lontane dalla soglia di sbarramento del 4%, con l’eccezione di +Europa insieme a Italia in comune che si attesta al 3%. La Sinistra è, invece, al 2,1% ed Europa Verde all’1,3%. Spicca il dato degli indecisi che, a poco più di un mese dal voto per l’Ue, si attesta ancora al 41,8%.