Investito da un’auto mentre era in bici: ambulante settantunenne perde la vita

Santhià – Grave incidente stradale ieri mattina intorno alle 7 nel vercellese, sulla strada provinciale 143, quella che da Santhià porta a Cavaglià, all’altezza di un cavalcavia.

Un ambulante settantunenne di origine marocchina, Mohamed Ayadi, ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto mentre era in sella alla sua bicicletta.

Secondo le ricostruzioni dei Carabinieri, che vogliono accertare la dinamica esatta dell’accaduto, l’Ayadi stava pedalando in direzione di Cavaglià quando è stato urtato da un’auto, una Dacia Duster guidata da un quarantenne di Vercelli. L’ambulante non circolava sulla pista ciclabile ma sulla carreggiata normale.

L’urto ha fatto perdere l’equilibrio all’ambulante che ha sbattuto violentemente la testa contro il guard rail a bordo della carreggiata. L’impatto non gli ha lasciato scampo.

L’automobilista si è immediatamente fermato e ha chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma per il settantunenne finito sull’asfalto non c’è stato nulla da fare.