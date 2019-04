La Valle d’Orba Depurazione ha assunto un dipendente senza bando di gara

Basaluzzo (Anna Briano) – Si dice che la disoccupazione è alta, specialmente quella giovanile, ma quando sono gli stessi enti pubblici ad assumere senza rispettare le disposizioni di legge, cadono le braccia. Venerdì scorso si è riunito il Cda della Valle d’Orba Depurazione Srl, un consorzio fra i Comuni di Capriata d’Orba, Basaluzzo, Castelletto d’Orba, Silvano d’Orba e Predosa (tutti detentori del 20% delle quote), durante il quale l’amministratore unico Francesco Giuseppe Carboni (nella foto) è stato messo in difficoltà dai soci per due motivi: l’inchiesta in corso da parte della Procura della Repubblica a suo carico per un presunto inquinamento delle acque dell’Orba e dei terreni circostanti all’impianto di depurazione, e per l’assunzione a tempo indeterminato di un addetto senza la regolare indizione della gara, obbligatoria per gli enti locali, e la Valle d’Orba Depurazione Srl è una partecipata di cinque Comuni per cui è un ente pubblico di secondo grado. Quando un sindaco ha chiesto spiegazioni all’amministratore unico Carboni – che è reduce da un brutto processo per inquinamento dal quale è scampato grazie alla prescrizione – lo stesso non ha saputo dare risposte convincenti e, al di là del fatto che ha minacciato di querela il nostro giornale reo di avere scoperchiato il pentolone, si è riservato di chiarire in un secondo momento la situazione del dipendente. Insomma, Carboni era all’angolo anche perché durante la riunione si è venuto a sapere che il dipendente è un suo amico, tale Rubens Parodi di 52 anni, residente a Montaldo Bormida. Pare che nessuno dei soci fosse informato della sua presenza in azienda per cui non si escludono provvedimenti a tutela dei sindaci stessi ed è molto probabile che sia presentato a giorni un esposto sulla vicenda alle autorità competenti. Così Carboni, invece di minacciare di querela Alessandria Oggi, è meglio che si cerchi un buon avvocato.