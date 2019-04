Per futili motivi scoppia una rissa tra vicini che si fronteggiano con ascia, tubo di metallo e motosega

Balzola – Una rissa in piena regola quella scoppiata a Balzola, nel casalese, per futili motivi e che ha portato alla denuncia di quattro persone per minaccia aggravata, danneggiamento e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Quattro le persone denunciate dai Carabinieri di Balzola: un sessantunenne, B.P.E., una ventenne, B.P.K., e due trentunenni, V.M. e B.P.A.

È successo tutto in una via del paese e per futili motivi: dapprima uno dei due trentunenni ha minacciato con un tubo di metallo il sessantunenne, armato a sua volta di un’ascia. Nel tentativo di dividerli, la ventenne ha ricevuto un colpo alla mano destra con prognosi di sette giorni. Infine l’altro trentunenne ha preso una motosega per minacciare le persone coinvolte nel diverbio.

Finita danneggiata anche la cassetta della posta di una cinquantunenne, poi coinvolta nella lite.