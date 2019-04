Roma: marocchino accoltella un cattolico con crocifisso al collo gridando: “Italiano cattolico di merda”

Roma – Un marocchino ha accoltellato un uomo con crocifisso al collo alla stazione Termini a Roma. Il fatto è successo alla vigilia di Pasqua. Si riporta che sia l’uno che l’altro sono senza fissa dimora e l’attacco all’arma bianca si è verificato durante una rissa tra i due.

Le forze dell’ordine sono arrivate sul posto. L’uomo, un uomo di 37 anni, dopo l’attacco ha cercato di fuggire ma è stato arrestato dalla polizia. A suo carico non risulta nessun precedente per fatti legati al terrorismo o simpatie jihadiste.

Secondo una testimonianza riportata da “La Repubblica”, la lite è scoppiata a bordo di un autobus della linea 64. Il magrebino ha visto al collo del suo avversario, un gregoriano di 44 anni, un crocifisso su una catenina e l’ha seguito fino in Piazza dei Cinquecento davanti alla Stazione Termini dove l’ha accoltellato al collo gridando: “Italiano cattolico di merda”. Il clochard ferito è stato ricoverato in ospedale. Speriamo che la Magistratura faccia il suo corso.