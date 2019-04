Sabato 4 maggio Open Day al Museo della Gambarina per celebrarne il ventennale

Alessandria – Compie vent’anni il Museo della Gambarina che nel 1999, da Valle San Bartolomeo, si trasferì ad Alessandria nella nuova sede ricavata dalla ristrutturazione post alluvionale della manica rimasta dopo l’abbattimento di fine anni Ottanta della vecchia caserma detta della Gambarina Vecchia.

Era il 30 maggio del 1999 e l’allora sindaco Francesca Calvo, accompagnata dalla Maestra Elena Garneri Ulandi, tagliava il nastro per entrare la prima volta all’interno della sede che è rimasta per quattro lustri ininterrottamente operativa.

Allo scopo di dedicare il mese di maggio a questo ricordo, i responsabili del museo hanno dato il via ad un open day, che si terrà nell’intera giornata di sabato 4 maggio: praticamente un intero giorno dedicato al Museo Etnografico “C’era una volta” e alle sue molteplici attività per dimostrare ciò che ogni giorno succede nell’istituzione che gli alessandrini hanno imparato ad apprezzare e ad amare come una parte essenziale della loro identità.

“Uno sforzo in allegria – ha detto la maestra Elena Garneri – fatto con levità, perché connaturato agli Amici del Museo che fanno del sorriso una delle loro armi migliori, pur approfondendo le questioni culturali più ponderose, che riguardano i mondi contadino, delle classi sociali, dell’operaismo, del tempo libero, dei bambini e delle loro predisposizioni ludiche ed educative.”

Il programma, per il quale non si escludono sorprese dell’ultim’ora, si terrà dalle 9 alle 24 e sarà così articolato:

ore 9-16 – Tavolo dedicato all’annullo filatelico con possibilità di acquistare le cartoline del Museo

ore 9,30 – Percorsi guidati alle sale del Museo, che continueranno a richiesta per l’intera giornata

ore 15,00 – Proiezione del Video “Autobiografia di un Museo”

ore 15,40 – Omaggio ad Angela Ricci: tra pubblicazioni, iniziative e creatività – a cura di Piercarlo Fabbio

ore 17,00 – Sfilata di abiti vintage da sposa a cura di Luciana Lasagna

ore 18,00 – Letture sul tema degli abiti da sposa: David Turri legge “L’abito da sposa” di Corrado Ciciarelli;

Piero Teseo Sassi e Rossella Mainetto leggono “Na cubia ad fer” e “Os da mort” di Sandro Locardi

ore 21,00 – “I Santi nell’agricoltura” conferenza di Valentina Bonanno

A seguire: David Turri, Monologo in musica, tratto dal Baudolino di Umberto Eco

Per tutta la giornata continuerà la mostra “Tanto di cappello”.