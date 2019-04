Si finge ispettore dell’azienda idrica e svuota la casa di due anziani dopo averli storditi con lo spray

Novi Ligure – Si è presentato ad una coppia di ottantenni come un ispettore dell’Acos, l’azienda che fornisce gas, acqua ed energia elettrica a Novi, e, con modi assolutamente gentili così da fugare ogni sospetto, si è fatto aprire la porta fornendo come pretesto una forte perdita d’acqua dalla loro palazzina a causa dei lavori di ristrutturazione della fognatura comunale tra viale della Rimembranza e via Mazzini. Poi ha mostrato un cartellino, falso ma verosimile, con tanto di fotografia, approfittando, appunto, della presenza di un vero cantiere dell’Acos nella via dove vivono i due anziani, una traversa di via Mazzini. Si è fatto accompagnare in cantina dal marito e, a quel punto, ha spruzzato in faccia all’anziano dello spray, tramortendolo. Poi è risalito nell’appartamento, ha spruzzato il gas anche alla moglie ed è andato a colpo sicuro nella stanza dove erano nascosti orologi e gioielli. Prima di andarsene, ha sfilato dalla mano della donna anche la fede nuziale. Rubati pure i telefoni cellulari dei due coniugi.

Un colpo velocissimo, insomma, ed efficace quello avvenuto a Novi lo scorso week end, un colpo le cui modalità sono nuove e sul quale stanno ora indagando i Carabinieri che stanno anche cercando di chiarire se l’uomo abbia agito assieme ad un complice oppure in assoluta solitudine.