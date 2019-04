Un gioiello non è una sedia che si produce in serie, l’orafo non è l’Ikea ma un artigiano, e tale deve rimanere

Valenza (Andrea Rovere) – Parliamo di oreficeria, anche se, a dire il vero, ciò che è valso alla cittadina piemontese l’appellativo di “città dell’oro” era qualcosa di diverso rispetto ad oggi.

Per capire infatti il perché della situazione attuale, in cui si assiste ad una ripresa del mercato orafo ma si fatica a trovare mani e menti ben formate alla creazione di piccoli capolavori luccicanti, si dovrebbe partire da una domanda semplice e precisa che proietta ben oltre il mero dato statistico: esiste ancora l’oreficeria a Valenza?

Non si va più a bottega

Forse sì, ma a noi, francamente, sembra in rapida scomparsa. E questa impressione deriva dalle consapevolezze di chi, come molti qui nell’alessandrino, l’oreficeria, quella vera, l’ha respirata sin da giovanissimo, essendo che fino ai tardi anni novanta pareva quasi strano incontrare in zona qualcuno che non avesse almeno un parente orafo. Diversamente da oggi, però, quell’orafo aveva conosciuto la vita della bottega artigiana, era passato attraverso la trafila che portava da “garzoncino” ad apprendista, assaggiando diversi tipi di lavorazione per poi specializzarsi e diventare un vero e proprio maestro dello stile che avrebbe approfondito per il resto della vita. Cosa che oggigiorno, nonostante le chiacchiere intorno al Made in Italy, alla riscoperta degli antichi mestieri e alla piccola e media impresa come tessuto connettivo dell’economia del Belpaese, non si fa più. E non lo si fa più perché la bottega va via via scomparendo in un processo di assorbimento e liquefazione di tale realtà nel mare magnum della mega azienda moderna, dove anche l’artigianato risponde ormai alle regole a cui deve sottostare il comparto produttivo delle automobili, dei frigoriferi e dei telefoni cellulari.

I prodotti di eccellenza non sono fatti in serie

Che si parli infatti di oreficeria senza rendersi conto che non si sta parlando di produzione di sedie a sdraio, e che, mercato o non mercato, la tradizione artigiana possa restar tale e sopravvivere solo se rispettata nei propri fondamenti, è presupposto essenziale per non ritrovarsi impelagati in un ennesimo dibattito sul tema artigianato eludendo fatti scomodi ma determinanti. Uno su tutti: gli artigiani di una ditta orafa, che pur chiamiamo operai, degli operai non sono (o non dovrebbero essere). Sono, appunto, artigiani, e un artigiano per esser degno di questo appellativo necessita del tempo per creare, di una totale immersione nel processo creativo, e quindi di venire a contatto ora dopo ora con tutte le fasi della lavorazione, di conoscerle da vicino, anche se ne padroneggerà solo alcune. Tutto ciò, nei colossi dell’oreficeria in cui si pretendono modelli sempre nuovi e una produzione seriale da arredo bagno di bassa gamma, non è possibile, ed è così che l’arte orafa scompare. L’unicità dell’oggetto, caratteristica che contribuiva in maniera sostanziale al suo valore, passa oggi in secondo piano, poiché di oggetti come quello bisogna metterne in produzione a centinaia, soddisfare la richiesta del mercato e rispettare le previsioni di vendita dell’anno. Previsioni che, per tenere in piedi le poche aziende faraoniche attorno alle quali gira ormai il grosso del settore, devono per forza essere contraddistinte da numeri da capogiro, in un circolo vizioso dove, più si produce, meno si fa davvero oreficeria.

Col laser si è colpito a morte il modellista orafo

Pensiamo ad esempio alla modellazione al laser. Nella maggior parte dei casi, ormai, il modellista orafo, un tempo vero cuore della bottega, è un tecnico che carica dati in un computer per sfornare pezzi di cera che non hanno mai nemmeno visto l’ombra di una lima e delle mani di un artigiano. E questo perché, in tal modo, si abbattono tempi e costi fissi. Il che pare legittimo ed economicamente sensato, se non fosse però che da tale processo di abbattimento deriva la scomparsa dell’artigianato stesso, il quale diviene appunto qualcos’altro, qualcosa che è pur sempre lavoro ma che smette di essere oreficeria.

L’azienda orafa non è la Fiat

Bisogna allora parlar chiaro: in un’azienda orafa è impensabile ragionare come si farebbe in Fiat. Eppure è ciò che avviene oggigiorno nel mentre ci si duole per la disaffezione delle nuove generazioni alle pratiche artigiane. Dopo aver massacrato culturalmente il lavoro manuale, riducendo la figura dell’artigiano a quella del cugino sfigato dell’artista, e diffondendo l’idea che passare otto ore al giorno in colletto bianco alla scrivania di un qualche ufficio per quattro soldi fosse più prestigioso che poggiar le mani sullo stocco, il colpo di grazia viene proprio da chi vorrebbe porre rimedio al problema senza però mettere in discussione logiche di mercato incompatibili coi tempi della prassi artigianale e del lavoro creativo che vi sta alla base. In sostanza, è l’aver fatto dell’orafo un operaio in tutto e per tutto ciò che tiene lontani molti giovani da questo mestiere, i quali sono invitati a percepirlo in tutta la sua potenza creativa ma poi, di fatto, finiscono col trovarsi davanti alla prospettiva di una vita di fabbrica, non di laboratorio. I laboratori, quelli dove l’orefice e la pulitrice siedono nella stessa stanza, dove si progetta insieme e si preparano gli stampi in gomma per le cere, magari aspettando che l’incassatore arrivi con l’oggetto da lucidare appena prima della consegna, sono infatti riserve indiane dove si confinano ancora piccoli gruppi di “resistenti”, gente che avrebbe tanto da insegnare ma che non può farlo perché tenere in regola un ragazzo da “tirar su”, come si diceva in gergo, costa ormai uno sproposito, e perché il tempo necessario a tramandare l’arte è considerato dai manager tempo perso invece che guadagnato. Tempo che fa perder quattrini.

È finito l’apprendistato: l’arte orafa è morta

In diciotto mesi, pronti per la fabbrica. Ecco cosa chiedono i grandi marchi alle cosiddette “scuole di formazione” (alcune interne alle aziende stesse), dove invece di assecondare quel lento processo di apprendimento che prelude allo sviluppo della creatività e all’assimilazione del mestiere si creano, per l’appunto, operai di fabbrica. Ovvero la negazione dell’artigiano. E tutto ciò col beneplacito di enti ed istituzioni, che non perdono occasione per abbandonarsi alla retorica stucchevole del “piccolo è bello”, così da dar l’idea di badare alle micro realtà imprenditoriali in cui l’oreficeria potrebbe continuare ad essere se stessa, ma che poi accettano supinamente le richieste di velocità, flessibilità e “funzionalità” che hanno progressivamente snaturato un settore e i suoi rituali.

Dovrebbe essere superfluo ribadirlo, e invece pare ve ne sia più che mai urgenza: l’artigianato si sostanzia di pratiche che presuppongono la lentezza e l’assimilazione del sapere negli anni, e quindi è il mercato a doversi adattare alla sua specifica natura, non il contrario. Ciò è parte del suo valore, poiché, come nel caso dell’oreficeria, l’oggetto è solo il risultato finale di una pratica che, se portata avanti in un modo, ha un senso, altrimenti ne ha tutt’altro. E come è possibile anche solo pensare di accostare il prodotto della vera arte orafa all’esito asettico del produttivismo di massa?

Questo ci dovrebbe spiegare qualche dotto manager dei “gioiellifici” moderni. Anche se davanti a certe domande, si sa, la lingua tende a farsi meno svelta o a sgattaiolare su altri argomenti. Specie se in una vera bottega d’oreficeria, fra banco, laminatoio e macchina trafilatrice, non si ha mai messo piede.