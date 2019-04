Battaglia della mensa: il Comune di Alessandria ha vinto, respinto il ricorso dal Tar

Alessandria – Il Tar ha respinto il ricorso. L’operato del Comune è stato valido e legittimo. È quanto è stato riconosciuto dai giudici amministrativi in merito al procedimento e all’assegnazione della gara d’appalto inerenti al servizio mensa scolastica del Comune di Alessandria.

È stata anche riconosciuta la sussistenza dei requisiti soggettivi dell’azienda aggiudicataria. L’assegnazione del servizio mensa con un appalto al ribasso di almeno 500.000 euro, aveva causato, l’anno scorso, prima la protesta dei sindacati per giorni con i lavoratori-dipendenti che avevano gestito il servizio autonomamente e poi sit-in di protesta davanti a Palazzo Rosso.

Dopo le proteste il passaggio dell’appalto alla cooperativa di Lavoro e Solidarietà con il centro di cottura di Artana Alimentare. Da qui il ricorso al Tar della Dussmann Service, la società che aveva perso l’appalto, contro il Comune e la ditta vincitrice.

Soddisfazione è stata, ovviamente, espressa da Palazzo Rosso con il sindaco Cuttica di Revigliasco che ha sottolineato come questa sentenza “rappresenti la migliore risposta a chi, nei mesi scorsi, sui canali social piuttosto che sugli organi di stampa, ha alimentato e fatto illazioni generando sospetti. Ribadisco l’impegno personale e dell’intera amministrazione comunale a lavorare assiduamente per il bene della città e per ridarle dignità e credibilità in tutti gli ambiti dell’agire amministrativo”.