Entrano in Tribunale armati di coltello ma il metal detector li “inchioda” all’ingresso: denunciati

Alessandria – Due uomini sulla cinquantina sono stati denunciati dal Tribunale di Alessandria stamane per porto abusivo di coltello vietato.

I due, che entravano in Tribunale per fare dei documenti, sono stati bloccati all’ingresso dalle guardie giurate a mezz’ora di distanza l’uno dall’altro dopo che il metal detector aveva rilevato la presenza dei coltelli addosso ai due.