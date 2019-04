Evacuate quattro case per il ritrovamento di un ordigno bellico nel giorno di Pasquetta

Pratolungo di Gavi – Evacuate quattro case in località Pratolungo di Gavi per consentire agli artificieri di operare su un ordigno bellico rinvenuto nei boschi circostanti. A fare la scoperta alcuni escursionisti recatisi da quelle parti per la tipica scampagnata di Pasquetta, i quali, durante una passeggiata, hanno notato qualcosa di insolito fra gli arbusti.

Subito allertate le forze dell’ordine, sono poi stati contattati gli artificieri dei Carabinieri di Torino affinché l’ordigno venisse rimosso e trasportato in un luogo adatto a farlo brillare. L’evacuazione delle quattro abitazioni è avvenuta infatti per semplici motivi precauzionali, in modo da effettuare lo spostamento in piena sicurezza. Fra le persone costrette fuori casa per qualche ora ci sono anche gli ospiti di una struttura per disabili.

Al fine di appurare se possano esserci altri residuati bellici in zona, è in corso anche un vasto controllo dell’intera area. La bomba inesplosa sarà invece fatta brillare entro stasera, cosicché, se l’esito dei sopralluoghi sarà negativo, i residenti evacuati potranno rientrare nelle proprie case.