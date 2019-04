Finge di aver perso la patente per non pagare il corso di recupero punti alla scuola guida: denunciato

Serravalle Scrivia – Un cittadino di 57 anni di Serravalle Scrivia, D.R., è stato denunciato dai Carabinieri per aver denunciato falsamente di aver smarrito la patente di guida.

A febbraio D.R. si era presentato al Comando Stazione di Serravalle Scrivia, denunciando lo smarrimento della patente per ottenerne il duplicato.

Le indagini condotte dai militari hanno consentito di scoprire che quanto denunciato da D.R. fosse un falso, in quanto la sua patente si trovava in una scuola guida di Arquata Scrivia dove l’uomo aveva frequentato un corso di recupero punti, senza saldare le spese previste per un ammontare di oltre 400 euro.

D.R., non ritirando il suo documento alla scuola guida e denunciando lo smarrimento della patente, ha pensato di ottenerne un duplicato senza pagare alcunché nella scuola dove aveva il documento.