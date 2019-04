Ruba arnie per le api a due apicoltrici: scoperto e denunciato per ricettazione

Gavi – In seguito ad una serie di indagini, i Carabinieri di Gavi hanno denunciato un cinquantaseienne del posto, R.B., per ricettazione. L’uomo, infatti, aveva nella sua abitazione arnie di api provento di furto.

Nello scorso mese di febbraio e nei primi giorni di aprile, due apicoltrici di Bosio avevano denunciato il furto delle loro arnie. I Carabinieri, in seguito di varie ispezioni in diverse abitazioni, sono riusciti a risalire alle quattordici arnie totali rubate alle due apicoltrici possedute da R.B. nella sua abitazione di Carrosio.

Dopo il riconoscimento del maltolto, le arnie sono state restituite alle aventi diritto mentre R.B. dovrà ora rispondere del reato di ricettazione.