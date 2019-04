Salvini: salviamo pure Roma ma anche Alessandria

Alessandria – Il Sindaco Cuttica di Revigliasco, ospite ieri mattina su Rai3, l’ha detto senza troppi giri di parole: “Adoro Roma, ma esistono anche i comuni di provincia. Ci siamo anche noi, gli alessandrini pagano le tasse come i romani. Servono assunzioni per garantire la sicurezza degli alessandrini, servono interventi al palazzo comunale, alle strade e ai giardini”.

Il riferimento è ovviamente alla questione del cosiddetto decreto “Salva Roma” (in realtà decreto crescita, di cui salva Roma è solo una norma), il quale coinvolge tuttavia anche altri comuni in difficoltà, fra cui quello di Alessandria. A confermarlo è stato lo stesso vice Premier Salvini a conclusione dell’ultimo Consiglio dei Ministri, quando proprio ieri ha affermato che “ci sarà un provvedimento ad hoc per tanti comuni in dissesto, in predissesto, indebitati, in difficoltà economica a Nord, Centro e Sud. Vogliamo aiutare i cittadini romani, savonesi, catanesi e alessandrini”.

Ciò significa che la Giunta alessandrina può sperare quantomeno nell’aiuto del Governo per il bilancio di previsione 2019/2021, anche se a Palazzo Rosso sono ancora in attesa della conclusione del lavoro dei revisori dei conti. “Il lavoro è lungo e complesso – ha dichiarato Cuttica – e senza il loro parere non possiamo procedere”. Parere che dovrebbe giungere entro fine settimana e, a quel punto, il documento contabile potrà essere esaminato dagli assessori e poi dal Consiglio comunale, dove i consiglieri avranno circa sette giorni per analizzarlo e procedere con gli eventuali emendamenti.

Va tuttavia sottolineato che il 29 aprile sarà l’ultimo giorno utile (scadenza data dal Prefetto) per la convocazione del Consiglio che discuterà dei conti dell’amministrazione, il quale, probabilmente, si riunirà nella seconda metà di maggio. Solo che il problema non è tanto relativo a date e scadenze protratte di qualche settimana, ma alla sostanza, essendo che, se per quanto riguarda il bilancio di previsione le difficoltà riguardano essenzialmente i soldi da trovare per coprire i debiti (per esempio i trasferimenti alle partecipate), i rapporti con la Corte dei Conti presentano particolari complessità. A febbraio i giudici contabili chiesero con una pronuncia la riscrittura di 46 milioni, i quali non sarebbero un buco, assicurano in Comune, ma devono essere appunto “riscritti” nei bilanci consuntivi esaminati dai giudici contabili. Fatto sta che non è dato sapere se la Giunta Cuttica presenterà un documento complessivo dei cinque bilanci in esame, né a che punto sia il lavoro degli uffici. Si sa solo che le ferie dei dipendenti del settore finanziario di Palazzo Rosso sono saltate fino al 20 maggio, quindi è quantomeno probabile ci sia ancora molto da fare.

Fra l’altro, nel corso di una riunione con un consulente per accelerare la procedura sulla compilazione dei bilanci si era prospettato di chiudere un bilancio consuntivo con tutto il debito e aspettare proprio l’aiuto del decreto ad hoc del Governo, solo che, anche in questo caso, non è ancora possibile stabilire l’entità di tale aiuto. Molto dipenderà infatti dal riesame sui cinque bilanci consuntivi che saranno presentanti alla Corte dei conti e dalla decisione dei giudici contabili.