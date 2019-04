Ubriaco fradicio aziona il freno d’emergenza sul regionale Genova – Torino

Novi Ligure – Era del tutto sbronzo il quarantacinquenne bulgaro senza fissa dimora che sabato scorso, 20 aprile, ha azionato il freno d’emergenza del regionale Genova-Torino in partenza alla stazione di Novi Ligure.

Gli agenti della Polfer, durante il pattugliamento della stazione, hanno notato infatti il segnale acustico successivo all’azionamento del freno d’emergenza a bordo del treno, e una volta raggiunta la carrozza interessata sono facilmente risaliti al responsabile del gesto.

Accompagnato negli uffici di Polizia per una completa identificazione, l’uomo è stato poi denunciato per interruzione di pubblico servizio, dal momento che a causa sua il convoglio è partito con 20 minuti di ritardo, e multato inoltre per manifesta ubriachezza.