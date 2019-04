Un morto e tre feriti martedì sera dopo un grave incidente sulla A26

Rocca Grimalda – Tragico incidente sulla A26 a Rocca Grimalda. È successo ieri sera, martedì 23 aprile, intorno alle 11 e mezzo, e a perdere la vita è stato Salim Zaid, un diciannovenne di Sale che viaggiava alla guida di una Kia Picanto con a bordo tre amici.

In base alla ricostruzione della Polizia Stradale di Ovada, il ragazzo avrebbe perso il controllo del mezzo forse a causa della pioggia, schiantandosi poi contro il guard rail. Dopo alcune carambole, il guidatore è stato sbalzato fuori dall’abitacolo ed è morto sul colpo, mentre i tre passeggeri, feriti ma non in pericolo di vita, sono stati soccorsi e trasportati sulle ambulanze del 118 all’ospedale di Alessandria. Si tratta di due ragazze, G. S., quindicenne di Sale, e S. C. M., tortonese di 18 anni, e di un ragazzo ventenne residente a Novi Ligure, T. A. G.

Coinvolta nell’incidente anche una seconda auto, ma senza conseguenze. Si tratta di una Porsche Panamera guidata da un quarantottenne di Trino Vercellese.

Affinché i Vigili del Fuoco, anch’essi accorsi sul posto, e gli operatori del 118 potessero operare al meglio, l’autostrada è rimasta chiusa per circa un’ora.