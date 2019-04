Al rientro i pescatori trovano l’auto sottacqua

Terranova di Casale – È stato davvero un brutto scherzo quello che il fiume Sesia ha combinato ieri pomeriggio a due pescatori di Mortara. Mentre infatti tornavano a prendere la Dacia Duster parcheggiata qualche ora prima vicino al corso d’acqua, nella zona fra Terranova di Casale e Candia, si sono accorti che il livello del fiume era salito ben oltre il greto visibile al loro arrivo. A quel punto, di spostare il fuoristrada, ormai completamente impantanato, non c’era più verso, tant’è che sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco del distaccamento di Casale per trainarlo in un’area sicura. Le operazioni di recupero sono durate dalla mezzanotte fino alle al 3 di stamane.