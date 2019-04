La Giunta Rossa ha dichiarato un dissesto che non c’era che poi, però, per ironia della sorte ha generato davvero

Alessandria (Max Corradi) – “Alessandria merita verità. Merita di tornare al centro dell’attenzione per trasparenza, legalità, coerenza con un indirizzo politico che richiami tutti al rigore e al buon senso, necessari per una sana gestione finanziaria ed economica. Il tempo del ‘rimescolamento’ dei numeri, per fingere quello che non c’era e non si è stati capaci di fare, è finito”. Parola di Gianfranco Cuttica di Revigliasco, Sindaco di Alessandria.

L’amministrazione comunale, insediatasi a metà 2017, tiene duqnue a ribadire come, sin dall’inizio del mandato, abbia avuto ben fermo come obiettivo il rispetto della legge.

Ma non è stato sufficiente. Infatti, a febbraio è arrivata la deliberazione 14/2019 della Corte dei Conti, che invitava a un compiuto ripristino della regolarità amministrativa e contabile, nonché a rivedere per intero l’impianto e l’impostazione, anche numerica, dei bilanci dal 2012 al 2016.

Un’analisi impietosa, quella della Corte, che ha obbligato l’Amministrazione comunale a prendere coscienza di una realtà gravissima che nemmeno la struttura burocratica è riuscita a cogliere nella sua complessità. Impegnate numerose risorse umane, costituito un gruppo di lavoro ad hoc, si è cercato così di dipanare “il mistero”, ovvero il non inserimento in bilancio, da parte della giunta di sinistra retta da Rita Rossa, del debito 2011, quantificato in 46.887.506,73 Euro, riscontrato a partire dal 2012 fino all’ultimo esercizio di cui risulta approvato il rendiconto (2017).

È stata necessaria una seria analisi sui numeri delle gestioni degli ultimi cinque anni con un lavoro di ricostruzione molto attento, attraverso un’analisi metodologica e comparativa. Il riserbo dell’Amministrazione su un simile processo è stato infatti adottato per poter lavorare in serenità e arrivare a dare alla Corte dei Conti, al Consiglio comunale e, soprattutto, ai cittadini, un’informazione finalmente corretta, attendibile e veritiera, che però porta il Comune verso una situazione difficoltosa.

Sbagliando, l’Amministrazione attuale si è fidata dei dati del bilancio 2016 (Giunta Rossa), sulla base dei quali lo stesso Ministero dell’Interno, con il proprio silenzio-assenso, aveva di fatto sancito la fine del dissesto. Dissesto voluto dall’allora sindaca Rita Rossa, alla guida di un’amministrazione che, pare, non ha lavorato correttamente sull’impostazione del bilancio dal 2012 al 2014, aggravando, o meglio, compromettendo definitivamente la situazione nel 2015.

Quell’anno la Giunta Rossa ha infatti ignorato l’opportunità offerta dal D.Lgs. 126/2014, che avrebbe permesso di ripianare ogni squilibrio in 30 anni, rendendo indolore qualsiasi intervento. L’amministrazione a guida Pd ha perso così l’occasione di restituire alla città un bilancio veritiero, ritenendo meglio perseverare nella condotta dei due anni precedenti, e scegliendo di non effettuare gli accantonamenti che il nuovo ordinamento contabile imponeva ma che, purtroppo, avrebbero palesato il grande deficit. Questo ancora nel 2016 e 2017.

L’ex sindaco ha poi continuato sulla stessa liena sferrando attacchi mediatici senza precedenti e sparando a raffica numeri privi della benché minima logica, forse preoccupata che il vaso di Pandora fosse scoperchiato.

Ed è a fronte di tutto ciò che l’attuale sindaco, rivolgendosi a dipendenti, cittadini, società partecipate, associazioni, amministratori e consiglieri, si trova oggi a dover spezzare la spirale dell’allarmismo rimarcando come sia stato avviato “il necessario percorso per superare le condizioni che hanno causato il disavanzo, mettendo in campo tutte le misure utili per l’integrale ripiano e il finanziamento dei debiti fuori bilancio”. Si provvederà, quindi, a una rigorosa revisione della spesa, alla verifica e alla valutazione dei costi dei servizi erogati, nonché a far quadrare la situazione di organismi e società partecipate.

“Nessuna conseguenza attende gli alessandrini sui tributi locali – ribadisce Cuttica –. Dovranno essere rafforzate le misure di controllo dell’evasione e del recupero. Dovranno cioè pagare tutti per pagare meno. I servizi a domanda individuale dovranno garantire la copertura nella misura prevista dalla legge. Per le nuove assunzioni resterà ferma la programmazione in atto, che dovrà essere sottoposta al controllo di compatibilità finanziaria da parte della Commissione. Nessuna limitazione alla contrazione di mutui, con totale salvaguardia per le spese di investimento su progetti e interventi per l’ottenimento di risparmi di gestione, funzionali agli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio. La vigilanza della Corte dei Conti e il controllo del Collegio dei Revisori dei Conti, unitamente al nostro impegno, consentiranno il recupero della dignità economica a una città che grida vendetta per gli orrori del recente passato”.