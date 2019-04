La Lega di Molinari si dà al tennis…, domani al Golf?

Alessandria (Piero Evaristo Giacobone) – Scusate se insisto ma mi chiamo Evaristo e, mentre Salvini continua la sua marcia trionfale a “Piadina e Lambrusco” alla maniera di San Benito Martire da Predappio, il suo vice Riccardino Molinari, dopo averlo contraddetto sul 25 Aprile, disertato dal primo ma onorato dal secondo, ora sembra darsi al tennis, alla faccia delle rudi camicie verdi armate di forconi.

“Una grande conquista non solo per il tennis italiano, ma per il nostro Piemonte. La dimostrazione che la Lega promette e realizza, dopo che altri hanno perso occasioni importanti come le Olimpiadi”.

Queste le sue parole che non troveranno certo d’accordo la rude base del Carroccio, salvo che qualche gerarca in camicia verde non riesca a convincere i leghisti duri e puri, e un po’ minchioni, che il tennis è uno dei tanti metodi per giocare alla lotteria. E così il salottiero e un po’ snob Riccardino di Alessandria non nasconde la propria soddisfazione nell’annunciare che Torino sarà sede ufficiale delle Atp Finals, il torneo più importante del tennis maschile dopo le quattro prove Slam, dal 2021 al 2025. “Solo qualche giorno fa – commenta Molinari – Fabio Fognini ha vinto il torneo di Montecarlo, riaccendendo l’entusiasmo di milioni di appassionati (milioni? n.d.r.) di tennis italiani. Oggi arriva una notizia per noi piemontesi ancora più bella: Torino sarà sede ufficiale delle Atp Finals (ma chi se ne frega pensano il bogia nen e il lumbard; n.d.r.) . Per la città, dopo l’occasione persa delle Olimpiadi, è un’opportunità fondamentale per ribadire la propria vocazione internazionale e quella dell’intero Piemonte. Naturalmente – continua il Segretario nazionale del Piemonte – non si tratta di un caso, ma del risultato di un impegno profuso in questi mesi dal gruppo dei parlamentari piemontesi della Lega. Abbiamo fermamente creduto nel traguardo che ci eravamo prefissati, e la nostra proposta di legge nelle scorse settimane ha consentito di uscire da una situazione di ‘stallo’ convincendo il Premier Conte ad emanare un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. È un risultato straordinario: stiamo parlando di un grande evento sportivo internazionale, che avrà ricadute benefiche sia in termini economici che di immagine, non solo su Torino, ma su tutta la Regione”.

Grazie al Decreto emanato da Conte, lo Stato italiano sosterrà quindi l’evento dal 2021 al 2025, e lo farà con un investimento complessivo di 78 milioni di Euro: 18 per il 2021, e 15 per ciascuno degli anni restanti fino al 2025.

In corsa per organizzare la manifestazione c’erano anche Londra, Manchester, Singapore e Tokyo. “Che l’Atp abbia scelto Torino – conclude Riccardo Molinari –, a fronte di così autorevoli alternative, ci riempie di orgoglio. Fra un mese è nostra ferma intenzione arrivare alla guida della Regione Piemonte, per garantire in maniera altrettanto efficace l’organizzazione dell’iniziativa”.

Mi permetto solo di ricordare a “Brother Richard” che, forse, era il caso di ricordarsi anche della Sanità piemontese che versa in condizioni disperate. Anche perché si gioca a tennis se si sta bene di salute. Ma forse il concetto è troppo difficile.

E io pago.