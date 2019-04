Rifondazione Comunista si smarca: con nessuno alle prossime amministrative

Tortona – Il circolo del P.R.C. di Tortona in una nota diramata ieri fa sapere che, alle prossime elezioni comunali, non appoggerà nessuna lista tortonese, dissentendo totalmente da contenuti, metodi, obiettivi ed etica politica dei soggetti in campo. “Ci recheremo al voto – precisa Stefanella Ravazzi, Segretario del circolo – come nostro dovere civico solo per eleggere i rappresentanti della lista La Sinistra GUE/NGL European LEFT, considerando la votazione parziale una risposta alle gravi politiche attuate da anni dalle giunte che si sono succedute in favore del TAV, di un modello di sviluppo invasivo, privatistico, senza concrete scelte economico-sociali a favore della collettività, senza reali impegni in difesa dei presidi pubblici (scuola-sanità, Ospedale di Tortona), di contenimento delle emergenze sanitarie e di opposizione alla deriva eversiva fascista (spazi pubblici concessi a Casa Pound che ha aperto una sede a Tortona).

Ravazzi continua poi rivendicando la ferma intenzione del P.R.C. tortonese a proseguire la lotta per “portare a casa un buon risultato alle Europee, che avrà certamente ricadute a livello regionale. Continueremo una resistenza sociale, politica, civile, antifascista nel rispetto della lotta partigiana e della Costituzione – aggiunge –. Continueremo un cammino condiviso con alleanze ideologiche territoriali, a tutela dei deboli, degli emarginati, nelle lotte dei presidi che difendono i lavoratori agricoli, schiacciati dall’arrogante aggressività imprenditoriale, ‘i nuovi schiavi’, contro cooperative che impediscono libertà di espressione sindacale, contro il vecchio e nuovo fascismo, a favore di una sensibilità animalista verso tutte le specie esistenti, contro la violenza di genere e l’omofobia, per un pensiero laico e inclusivo. I nostri non sono dei no soltanto conflittuali, ma propositivi: il programma articolato in dettaglio è pronto”.