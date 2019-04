Uomo della Benemerita ha compiuto 101 anni

Asti – Compie oggi 101 anni il Maresciallo dei Carabinieri e Cavaliere dell’OMRI Renato Quaglia. A rendergli omaggio è stato il Comandante Provinciale in persona, Tenente Colonnello Pierantonio Breda, recatosi da lui per consegnarli un lettera di auguri ed una lucerna in cristallo (tradizionale cappellone dei Carabinieri in grande uniforme) donata dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Giovanni Nistri, a testimonianza del legame indissolubile che lega l’Arma in servizio a quella in congedo e della riconoscenza e del ricordo di tutti i Carabinieri verso i commilitoni più anziani, in particolare i centenari che, per il traguardo raggiunto, hanno accumulato un’esperienza di vita che li rende autentici e preziosi testimoni della storia dell’Istituzione e dell’intero Paese.

Il Maresciallo Quaglia, nato nel 1918 a Cerrina, in provincia di Alessandria, ma oggi residente ad Asti, si è arruolato nell’Arma l’8 settembre del ’37. Nel 1940, insieme al 6° Battaglione Carabinieri Reali Autonomo Mobilitato, a sua volta inquadrato nella Divisone Alpina Julia, combatterà per la prima volta nella guerra Italo-Greca. Sarà però nel ’43 che conoscerà il dramma della deportazione in campo di concentramento, prima in Polonia, nel campo Stammlager III C, e poi in Germania, a Strausberg, dove rimase sino al 25 aprile 1945, data in cui venne liberato e trattenuto dagli alleati fino al giorno del suo rientro in Italia, il 15 settembre del ’45.

Dopo la guerra venne destinato inizialmente alla Stazione di Pollenzo, nel cuneese, per poi far parte delle compagnie di Alba e Asti, e concludere la sua carriera nella Tenenza di Canelli. Il Maresciallo fu posto in congedo nel ruolo d’onore il 4 ottobre 1958, per l’aggravamento di infermità contratte in servizio durante il periodo bellico e la prigionia, ma continua tuttora ad avere una vita attiva. Suona il violino, scrive (è autore di un libro ancora inedito dal titolo “Vicissitudini di un Carabiniere Reale”), e, come lui stesso tiene a precisare con orgoglio, sale ancora gli 85 gradini che portano al suo appartamento senza bisogno di aiuto.

Vedevo da diversi anni, ha una figlia che abita ad Alba, professoressa di Italiano e Storia, e una nipote che l’ha reso bisnonno di tre maschietti.

Nel 2018, in occasione dei suoi 100 anni, è stato festeggiato con due cerimonie, una tenutasi nella Prefettura di Asti, e l’altra nella sede della locale Associazione Nazionale Carabinieri, alla presenza di militari in servizio e in congedo.