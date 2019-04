Avengers Endgame

È il nuovo film Marvel 2019, seguito di Avengers Infinity War, che chiude un’era dell’Universo Cinematografico Marvel. La durata del film è di oltre 3 ore e la data dell’uscita al cinema in Italia è il 24 aprile 2019. Scoprite la trama, i protagonisti, il trailer e la recensione senza Spoiler.

Il film dei registi Anthony e Joe Russo, è il quarto capitolo dell’epica saga dedicata ai supereroi più potenti della Terra ed è il 22esimo titolo del Marvel Cinematic Universe.

È il sequel diretto di Avengers: Infinity War e ne prosegue le drammatiche vicende. Tutte le specie viventi nelle galassie dell’universo sono state vittime della follia del titano Thanos. È bastato uno schiocco delle dita con indosso il Guanto dell’Infinito per ridurre in cenere la metà delle popolazioni di tutti i pianeti.

Gli Avengers ancora in vita, forse non casualmente i primi originali Avengers, Iron-Man (Robert Downey Jr.), Captain America (Chris Evans), Thor (Chris Hemsworth), Vedova Nera (Scarlett Johansson), Occhio di Falco (Jeremy Renner) e Hulk (Mark Ruffalo) insieme agli ultimi alleati rimasti, Rocket Raccoon, Nebula (Karen Gillan) e War Machine (Don Cheadle) devono unire le forze un’altra volta per rintracciare Thanos, sconfiggerlo e riportare l’ordine nell’universo. Si uniscono al gruppo Captain Marvel (Brie Larson) e Ant-Man(Paul Rudd), anche loro fortunatamente risparmiati dallo schiocco. La missione ruoterà ancora una volta intorno alle Gemme dell’Infinito, quelle incastonate nel Guanto indossato da Thanos.

* DATA USCITA: 24 aprile 2019

* GENERE: Azione, Avventura, Fantasy, Fantascienza

* ANNO: 2019

* REGIA: Anthony Russo, Joe Russo

* ATTORI: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Paul Rudd, Brie Larson, Karen Gillan, Danai Jekesai Gurira, Bradley Cooper, Josh Brolin, Evangeline Lilly, Sebastian Stan, Dave Bautista, Chadwick Boseman, Michelle Pfeiffer, Jon Favreau, Elizabeth Olsen, Ty Simpkins, Tom Holland, Gwyneth Paltrow, Hiroyuki Sanada, Pom Klementieff, Terry Notary, Tilda Swinton, Frank Grillo, Katherine Langford, Winston Duke, Kerry Condon, Sean Gunn, Benedict Wong, Emma Fuhrmann

Megaplex Stardust Tortona

dal 24 aprile 2019

SALA 1 (3D)

giovedì, sabato e domenica 16:50

SALA 1 (2D) 20:30

SALA 2 (2D)

giovedì, sabato e domenica 17:40

SALA 2 (3D) 21:40

SALA 3

giovedì e domenica

15:00 – 22:10

* PAESE: USA

* DURATA: 182 Min

* FORMATO: 2D, 3D, IMAX 3D

* DISTRIBUZIONE: Walt Disney Pictures