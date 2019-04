Deruba anziano dopo essersi spacciato per un Carabiniere: rintracciato e denunciato

Camino – Al termine di una serie di indagini, i Carabinieri di Pontestura hanno rintracciato uno dei due truffatori che, a metà marzo, era riuscito a derubare un pensionato di Camino.

Il truffatore, per conquistare la fiducia dell’uomo, 79 anni, si era spacciato un Carabiniere e, dopo essere entrato in casa, aveva raggirato l’anziano e si era fatto consegnare diversi oggetti in oro.

Il finto Carabiniere, un cittadino rumeno di 24 anni già noto alle Forze dell’ordine, è stato denunciato. I militari proseguono gli accertamenti per identificare anche il complice.