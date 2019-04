Grigi: sabato a Pontedera ultimo treno playoff, imperativo vincere

Alessandria – Ultima spiaggia, in chiave playoff, per l’Alessandria Calcio. La squadra di mister Colombo, sabato alle 16:30, sfiderà il Pontedera, diretta concorrente nella corsa agli spareggi promozione, nel match valido per la penultima giornata del campionato di calcio di serie C girone A.

Per i mandrogni sarà obbligatorio vincere. Un pareggio, infatti, consentirebbe ai toscani di mister Maraia di poter festeggiare l’approdo alla post season con una giornata di anticipo.

Per quanto concerne la formazione, mister Colombo farà partire dalla panchina Alessandro Gazzi, Tommaso Tentoni e Franklin Akammadu. Il loro impiego è, infatti, in forte dubbio dato che i primi due sono alle prese con un affaticamento muscolare mentre Akammadu non è al top a causa di una pubalgia.

L’allenatore dei Grigi potrebbe non impiegare nemmeno Cucchietti, Sbampato e Bellazzini. Davanti a Pop, quindi, potrebbe toccare al trio Delvino-Panizzi-Agostinone, in retroguardia.

A centrocampo spazio al giovane Gerace insieme a Checchin e Maltese con Gemignani e Badan sulle fasce.

Nel reparto avanzato De Luca potrebbe essere affiancato dal rientrante Coralli che, però, potrebbe fare staffetta con Santini viste le sue condizioni non ancora ottimali.